Число пассажиров электричек Баку-Сумгайыт-Баку выросло вдвое - ДЕТАЛИ

В связи с крупным дорожным затором, возникшим из-за ремонтных работ на автомобильной трассе Баку-Сумгайыт, увеличилось число пассажиров электричек, курсирующих по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку. Об этом говорится в сообщении отдела по связям с общественностью ЗАО "Азербайджанские железные дороги", распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

С 28 июня и до завершения ремонтных работ на автомобильной трассе Баку-Сумгайыт, в целях регулирования пассажиропотока электрички, отправляющиеся в 18:30 из Баку и в 08:00 из Сумгайыта с дополнительно прицепленными составами, функционируют в качестве объединенных двухгрупповых поездов.

В обычные дни по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку перевозятся пять тысяч пассажиров. 28 июня электричками были перевезены 10 836 пассажиров.

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