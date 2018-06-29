Азербайджан продлил для иностранцев срок регистрации по месту пребывания

В ходе сегодняшнего заседания Милли Меджлиса был обсужден вопрос в связи с изменением срока регистрации приезжающих в Азербайджан иностранцев и лиц без гражданства по месту их пребывания.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, информацию о проекте предоставил председатель Комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли. Он отметил, что в связи с этим Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Милли Меджлис представлен проект о внесении изменения в статью 21 Миграционного кодекса (Регистрация иностранных граждан и лиц без гражданства по месту пребывания в Азербайджанской Республике).

Согласно проекту, временно пребывающие в Азербайджанской Республике более 15 дней иностранные граждане или лица без гражданства должны быть зарегистрированы по месту пребывания.

Проект был вынесен на голосование и принят.

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