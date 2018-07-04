Как перебои в подаче электричества повлияли на движение поездов

Электрические поезда Баку-Сумгайыт-Баку движутся по графику. Об этом говорится в соообщении ЗАО "Азербайджанские железные дороги", распространённом в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Из-за перебоев в подаче электричества, которые возникли по причине произошедшей третьего июля 2018 года аварии на Азербайджанской ТЭС, наблюдаются задержки в движении поездов, идущих из Баку в регионы и из регионов в Бакинский железнодорожный вокзал. Пассажирский поезд Астара-Горадиз-Баку своевременно, а Бейюк Кесик-Баку с опозданием на полтора часа доехали до Бакинской станции. Другие пассажирские поезда продолжают прибывать в Баку с опозданием", - говорится в сообщении.

Отмечается, что электрические поезда Баку-Сумгайыт-Баку движутся по графику.

"Для устранения плотности пассажиров в этом направлении на линию выпускаются двухгруппные поезда два раза в день", - говорится в сообщении.

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