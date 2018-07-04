По маршруту Баку-Сумгайыт-Баку станет ходить больше электропоездов

С сегодняшнего дня увеличивается число электропоездов Баку-Сумгайыт-Баку. Об этом говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанские железные дороги", распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В связи с ростом пассажиропотока с сегодняшнего дня введены дополнительные поезда, которые в 17:00 и 21:40 будут отходить из Баку и в 17:50 и 20:30 - из Сумгайыта.

Информацию об изменениях в графике движения электропоездов Баку-Сумгайыт-Баку можно получить на сайте www.ady.az.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook