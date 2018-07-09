Лопнувшее колесо привело к трагедии в Шамахе - ПОДРОБНОСТИ

В Шамахинском районе в результате несчастного случая скончался 55-летний мужчина.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент зарегистрирован в селе Гёйляр.

Автомобильная шина лопнула, когда житель села Гаджиев Бахтияр Гамид оглы 1963 г.р. пытался ее накачать. В результате высокого давления колесный диск отлетел и попал в лицо Б.Гаджиева.

Он был доставлен Шемахинскую центральную районную больницу, но из-за тяжелого состояния раненого было решено отправить его в столицу, однако, он скончался по дороге в машине скорой медицинской помощи.

По факту ведется расследование.

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