Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2018 году? – РЕПОРТАЖ - ФОТО

До начала нового учебного года осталмсь две недели. И чем ближе заветная дата, тем больше волнуются родители школьников, так как их ожидает настоящее испытание. Как еще назвать процесс подготовки ребенка к школе?

Отметим, что в прежние времена процесс этот проходил достаточно тяжело. Не было такого количества канцелярских магазинов, не организовались столь широко централизованные школьные ярмарки, где продавалось бы что душе угодно и по доступным ценам. А действовавшие были очень дорогими, в связи с чем большинство родителей школьников отправлялись на толкучки. Сегодня же существует масса мест, где можно совершить школьные закупки. Но следует учитывать, что все, конечно же, имеет свою цену, и не везде она одинаковая.

В связи с новым учебным годом в Баку уже несколько дней как начали действовать розничные ярмарки по продаже школьных и офисных принадлежностей, организованные Исполнительной властью столицы. Для того, чтобы лично выяснить, что, где и почем можно приобрести, пройдемся по некоторым из этих ярмарок, которые уже несколько лет открываются в довольно удобных местах - почти у входа каждого метро и, по словам горожан, считаются самыми доступными с точки зрения цен. В этом году ярмарки организованы на территории около 10 районов столицы, в том числе вблизи станций метро "28 Мая", "Мемар Аджеми", "Иншаатчылар".

Сначала мы отправимся на ярмарку, расположенную у станции метро 28 мая.

Как выясняется, цены на ярмарках несколько ниже магазинных. "Исполнительная власть города Баку будет контролировать цены и оказываемые услуги. Мы хотим пресечь продажу где попало, чтобы город не превратился в базар, на улицах не было мелкой торговли. На ярмарках цены будут сравнительно ниже. Но нужно учитывать, что цены на все товары регулирует рынок. Например, товар стоимостью 2.50 не может продаваться на ярмарке за 1.50. Но разницы в цене все же есть", - объяснил мне один из продавцов.

Пока что покупателей не очень много, основной наплыв ожидается в последнюю предшкольную неделю. Ну что поделать - любим мы все делать в последний момент.

Посмотрим на цены. Тетрадки, к примеру, 0,12-1,2 маната. Ручки в ценовом диапазоне от 0,2 до 1 маната. И что интересно - родители в основном скупают те, что подороже. Идем дальше. Стеллажи полны разнообразного канцелярского добра. Карандаши местного производства Oyal можно приобрести за 6,50 маната, альбома для рисования (в зависимости от количества страниц) - за 1-3 маната; резинки стоят 0,2-0,3 маната, термосы - 8-12 манатов; школьная сумка на колесиках - 35-50 манатов; клей - 0,6-1 манат; доска для письма - 25-150 манатов; пенал - 3-9 манатов; циркуль - 1,5 маната; линейка - 0,80-4 маната; ножницы - 0,80-2 маната; пластилин - 1,2-10 манатов. И так далее.

Есть еще и различные наборы в красивых упаковках, которые выглядят очень привлекательно. Например, я мое внимание привлекли эти необыкновенные наборы кистей и красок. Думаю, ребенок будет с радостью ходить в кружок рисования хотя бы для того, чтобы почаще держать это чудо в руках.

Но самое важное - это школьный рюкзак. И на ярмарке этот товар представлен в невероятном разнообразии. Не удивительно, что у стены, увешанной, как на выставке, различными школьными сумками, толпится больше всего детей. Ведь после формы рюкзак - это самый главный аксессуар. Вот девочка лет девяти смотрит молящими глазами на маму, чтобы та купила ей вон ту сумочку с любимыми диснеевскими героями. А сумочка не дешевая - 50 манатов. Но, как утверждает продавец, она способна выдержать не одну "тонну" тонну учебников, тетрадей и прочих принадлежностей, ежедневно необходимых современному школьнику.

Подчеркну, что школьная форма на ярмарках не продается. Купить ее можно в специализированных магазинах, которых в Баку немало. Например, в главном пункте продаж "Бакинского швейного дома" - бывшей "володарской фабрики".

Что касается методических пособий, то, например, учебник по математике для начальных классов с 3000 примерами стоит 1,6 маната, учебник "Азербайджанский язык" - 5 манатов, рабочая тетрадь "Азербайджанский язык" - 5 манатов, тетрадь для письма "Азербайджанский язык" - 4 маната, тетрадь по математике - 2 маната, азбука для дошкольников - 4 маната, азбука для русского сектора - 2 маната.

Прогуливаясь по школьной ярмарке, можно заметить, что многие родители приходят за покупками без самих "виновников" торжества. И, думаю, правильно делают. Ведь так можно купить все спокойно и выгодно, не беспокоиться, что ребенок затеряется в толпе, пока вы расплачиваетесь. Кроме того, на ярмарке так много всего яркого, интересного и привлекательного для ребенка, что можно выйти из бюджета.

Приемлемость цен на ярмарке подтвердили и покупатели, с которыми м не удалось побеседовать. Например, мама второклассницы Самира, рассказала, что уже приобрела все необходимое, включая форму и портфель, и обошлось ей это достаточно недорого - в 150 манатов.

"Купила все, что понадобится ребенку в учебе, выбирала самое приемлемое. Все обошлось в 150 манатов. Очень неплохо. Правда, когда начнутся занятия, нужно будет покупать дополнительно какие-то пособия, рабочие тетради, тестовые сборники. Но это, знаю по опыту, обойдется манат в 50, не больше, а может, и меньше", - сказала очень довольная покупками мамаша.

Теперь переместимся на ярмарку, развернувшуюся у станции метро "Мемар Аджеми". Тут покупателей больше и довольно шумно. Наверное, сказывается расположение поблизости сразу нескольких густонаселенных жилмассивов.

Особенно трудно приходится мамам со школьниками, которых больше волнуют игрушки, сувениры, яркие интересные вещи, a покупка тетрадей и карандашей вызывает у них скуку. В пределах общей беготни родители успевают "повоевать" с детьми, которые пытаются схватить с полок третий по счету пенал или еще одну линейку. Ведь тут столько всего яркого, и все это очень хочется иметь, даже если оно может и не понадобиться.

По словам продавца Намиг муаллима, на рынке каждый может найти все необходимое по своему карману: "Этот рынок для всех слоев населения. Поэтому здешние торговцы стараются привозить более дешевый товар. Цены на школьные рюкзаки начинаются от 15 манатов, при этом, по сравнению с прошлогодними, цены ниже. Более качественные рюкзаки стоят 40-60 манатов, это уже товары турецкого производства". Наш собеседник заметил, что российская и турецкая продукция дороже и качественнее, а самые низкие цены на китайские товары.

На школьной ярмарке вблизи станции "Иншаатчылар" тоже очень людно. По признанию продавцов, активность родителей в этом году очень высокая.

Дети покупательницы Эльмиры ханум учатся в 5 и 6 классах. По ее словам, она уже потратила 150 манатов на различные принадлежности, осталось приобрести форму. Вместе с другими расходами сумма, по мнению мамы школьников, скорее всего удвоимся. "Дети за лето сами накопили на свои школьные принадлежности. Мой супруг торгует овощами и фруктами на рынке, летом дети ему очень помогали, и благодаря полученному вознаграждению смогли купить все, что они хотели", - гордо заявила Эльмира ханум...

И напоследок хотелось бы сказать уважаемым родителям: не обязательно приобретать самые дорогие принадлежности и закупаться в брендовых магазинах. Не торопитесь. Сходите сначала на школьную ярмарку - ведь там вполне можно взять те же товары, но по более низкой цене. Ребенок мало думает об их цене и не будет беречь дорогую вещь, только потому что она дорого стоит. Все это легко может сломаться, потеряться, быть отданным в пользование друзьям. В конце концов, ведь качество знаний от стоимости ручки не зависит.

Тамилла Мамедова