В Азербайджане зарегистрированы новые религиозные общины - ФОТО

Во вторник в Государственном комитете по работе с религиозными структурами были вручены свидетельства еще 26 прошедших регистрацию религиозных общин. Об этом говорится в сообщении Госкомитета, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии участвовали руководство, заведующие отделами Госкомитета и председатели прошедших регистрацию религиозных общин.

Выступая на мероприятии, первый зампредседателя Госкомитета Сайяд Салахлы рассказал об отношениях государства и религии в Азербайджане, подчеркнул, что в Азербайджане государство всегда проявляет внимание и заботу к религиозной сфере: "В продолжение политики, основа которой была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым, Президент Ильхам Алиев уделяет особое внимание сохранению духовно-нравственных ценностей, укреплению высокой толерантной среды и религиозной терпимости в стране. В Азербайджане большое внимание уделяется вопросам строительства и реконструкции религиозных храмов, систематически мусульманским и немусульманским религиозным общинам выделяются средства из государственного бюджета", - сказал он.

Также Салахлы призвал председателей религиозных общин активнее участвовать в сохранении и передаче будущим поколениям традиций толерантности и мультикультурализма.

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