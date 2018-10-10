В Лондоне арестовали имущество Замиры Гаджиевой на 22 млн фунтов стерлингов

Британские власти приступили к заморозке активов проживающих в стране иностранцев, не способных объяснить происхождение своего богатства. В соответствии с принятым в 2017 году законом "О криминальных финансах" британские власти имеют право направлять таким лицам запросы о неясном происхождении состояния (Unexplained wealth orders, UWO), а отсутствие внятных объяснений по поводу возникновения доходов на сумму более £50 тыс. может стать поводом для заморозки активов, передает Day.Az со ссылкой на РБК.



10 октября стало известно, что первой, против кого был использован новый закон, стала гражданка Азербайджана Замира Гаджиева, супруга бывшего главы государственного Международного банка Азербайджана (МБА) Джахангира Гаджиева, приговоренного в 2016 году в Баку к 15 годам лишения свободы.



В начале октября Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) объявило, что неназванному иностранцу не удалось оспорить в суде направленный ему UWO, в соответствии с которым был наложен арест на активы стоимостью около £22 млн. В среду, 10 октября, Reuters сообщил, что Высокий суд Лондона раскрыл личность истца: это была Гаджиева.



"В тех случаях, когда мы не можем установить законность источника средств, использованных для приобретения активов, в том числе недвижимости, мы имеем абсолютное право вести расследование, чтобы установить их происхождение", - заявил глава подразделения NCA по борьбе с экономическими преступлениями Дональд Тун. По его словам, использование UWO позволит уменьшить притягательность Британии как места укрытия незаконно нажитых средств.



Джахангир Гаджиев был арестован в декабре 2015 года, а в октябре 2016-го был признан судом виновным в мошенничестве, растрате, превышении полномочий и приговорен к 15 годам лишения свободы. В ходе расследования дела МБА находящаяся в Лондоне Замира Гаджиева была заочно арестована и объявлена в международный розыск. Во время выступления в суде прокурор заявлял, что она, не предоставив никакого бизнес-плана, получила от банка огромный кредит, а во время своего пребывания за границей расплачивалась безлимитными картами МБА. Тем не менее ​привлечь Гаджиеву к ответственности властям Азербайджана не удалось.



По данным The Times, 55-летняя Гаджиева постоянно проживает в Лондоне на протяжении около десяти лет и получила известность своими крупными покупками в магазине Harrods. Их общую стоимость издание оценивает более чем в £16 млн, при этом только на ювелирные украшения женщина однажды потратила за день около £150 тыс.



В статье The Times отмечается, что первый из двух направленных Гаджиевой UWO касается ее дома в престижном лондонском районе Найтсбридж. Состоящий из двух объединенных домов особняк на улице в Walton Street (неподалеку от того самого Harrods) был куплен в 2009 году за £11,5 млн. Второй UWO посвящен гольф-клубу Mill Ride в городе Аскот.



В июне Тун говорил, что NCA ведет расследование в отношении 120-140 человек, из которых большинство либо граждане России, либо как-то с ней связаны. При этом он заверил, что NCA "не выбирает целей на основе гражданства", но ведет борьбу с коррумпированными элитами.​



Ранее заместитель министра внутренних дел Великобритании Бен Уоллес заявлял о намерении привлечь "все силы правительства" для борьбы с преступниками и политиками, использующими Британию для отмывания доходов. В правительстве он занимается в том числе борьбой с экономическими преступлениями.



"Когда мы доберемся до вас, до ваших активов, мы устроим вам тяжелую жизнь", - предупредил тогда Уоллес.



