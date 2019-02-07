Электрички Баку-Сумгайыт не будут работать в этот день

7 февраля 2019 15:47

С 10 февраля на один день приостанавливается движение электричек Баку-Сумгайыт-Баку.

Об этом, как передает Day.Az, в четверг сообщает Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

В связи с ремонтно-восстановительными работами на территории пятого поста участка Гюздек - Сумгайыт-Главная, 10 февраля 2019 года сроком на один день приостанавливается движение электричек Баку-Сумгайыт-Баку.

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