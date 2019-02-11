В движении поезда Сумгайыт-Баку произошел сбой
11 февраля 2019 10:55 250
В движении поезда Сумгайыт-Баку возникла проблема. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Сообщается, что поезд №6008 Сумгайыт-Баку, который в 08:00 должен был отправиться с пассажирской станции Сумгайыт, не вышел на линию по технической причине.
Другие поезда по этому маршруту были отправлены в соответствии с графиком движения. Купившие билеты на 08:00 все пассажиры были отправлены следующим поездом.
В настоящий момент устанавливаются причины поломки.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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