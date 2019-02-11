В движении поезда Сумгайыт-Баку произошел сбой

В движении поезда Сумгайыт-Баку возникла проблема. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Сообщается, что поезд №6008 Сумгайыт-Баку, который в 08:00 должен был отправиться с пассажирской станции Сумгайыт, не вышел на линию по технической причине.

Другие поезда по этому маршруту были отправлены в соответствии с графиком движения. Купившие билеты на 08:00 все пассажиры были отправлены следующим поездом.

В настоящий момент устанавливаются причины поломки.