В Хырдалане произошла массовая драка.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент произошел одном из кафе.

В ходе массовой драки между клиентами и сотрудниками кафе ножевые ранения получили сотрудник полиции Рашад Алышев, сотрудник Внутренних войск Орхан Нагиев и его брат Рауф.

Раненые были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

По факту возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.