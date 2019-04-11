Массовая драка в Хырдалане, ранены полицейские
11 апреля 2019 14:04 367
В Хырдалане произошла массовая драка.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент произошел одном из кафе.
В ходе массовой драки между клиентами и сотрудниками кафе ножевые ранения получили сотрудник полиции Рашад Алышев, сотрудник Внутренних войск Орхан Нагиев и его брат Рауф.
Раненые были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
По факту возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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