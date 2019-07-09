В связи с тяжелым ДТП в Масаллинском районе, приведшем к гибели восьми человек, возбуждено уголовное дело.

Об этом во вторник сказал Trend глава пресс-службы Государственного управления дорожной полиции республики Руфат Гулиев, передает Day.Az.

По словам главы пресс-службы, ДТП произошло сегодня в семь часов утра на 135-м километре автотрассы Алят-Астара: "Следовавший в направлении Астары микроавтобус марки Mercedes (99-LH-458) столкнулся с ехавшим в том же направлении грузовиком КАМАЗ (10-MG-329). В результате погибли восемь, и ранен один человек. По факту проводится следствие".

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