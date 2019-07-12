В Масаллы произошла авария с летальным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент зарегистрирован на территории села Газалавар.

Водитель грузовика "İSUZU", с госномером 90-NK 834, Джавадов Наиль Гасанадаш оглы не справился с управлением и врезался в дерево на краю дороги.

В результате аварии пассажир грузовика Ахмедов Джавид Вилаят оглы 1989 года рождения скончался на месте происшествия, а водитель Н. Джавадов и другой пассажир Самедов Эльмаддин Эльбар оглы госпитализированы с различными травмами.

По факту ведется расследование.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!