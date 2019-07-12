https://news.day.az/society/1137357.html Страшная авария в Масаллы, есть погибший и раненые
Страшная авария в Масаллы, есть погибший и раненые
В Масаллы произошла авария с летальным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент зарегистрирован на территории села Газалавар.
Водитель грузовика "İSUZU", с госномером 90-NK 834, Джавадов Наиль Гасанадаш оглы не справился с управлением и врезался в дерево на краю дороги.
В результате аварии пассажир грузовика Ахмедов Джавид Вилаят оглы 1989 года рождения скончался на месте происшествия, а водитель Н. Джавадов и другой пассажир Самедов Эльмаддин Эльбар оглы госпитализированы с различными травмами.
По факту ведется расследование.
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