Государственная служба трудовой инспекции при министерстве труда и социальной защиты населения проводит целенаправленные мероприятия по защите трудовых прав граждан, в том числе, и по обеспечению выплаты работодателями просроченной задолженности по заработной плате и других социальных выплат. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на минтруда.

За первое полугодие текущего года Госслужба, на основе полученных от граждан обращений, обеспечила выплату 51 400 манатов социальных выплат, задержанных работодателями.

За отчетный период 93,1% задержанных выплат социального характера составили зарплаты, остальная часть - невыплаченные работодателями социальные пособия и компенсации, а также выплаты за ущерб.

Помимо этого, за отчетный период Госслужба обеспечила восстановление на работе 77 незаконно уволенных граждан.

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