Во время массовой драки в Хазарском районе Баку пострадал один человек.

Как сообщили ONA в Управлении полиции Хазарского района, в одном из центров отдыха, расположенных в поселке Шувелан, пятеро неизвестных избили Исмаилова Халыга Вагиф оглу (1984 г.р). В результате чего он получил тяжелые телесные повреждения и был помещен в одну из частных больниц, передает Day.Az.

Совершившие инцидент разыскиваются.

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