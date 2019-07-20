https://news.day.az/society/1139695.html Массовая драка в центре отдыха в Баку, есть пострадавший
Массовая драка в центре отдыха в Баку, есть пострадавший
Во время массовой драки в Хазарском районе Баку пострадал один человек.
Как сообщили ONA в Управлении полиции Хазарского района, в одном из центров отдыха, расположенных в поселке Шувелан, пятеро неизвестных избили Исмаилова Халыга Вагиф оглу (1984 г.р). В результате чего он получил тяжелые телесные повреждения и был помещен в одну из частных больниц, передает Day.Az.
Совершившие инцидент разыскиваются.
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