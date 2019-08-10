Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 18 июня 2019 года с 1 сентября 2019 года минимальная месячная заработная плата в стране будет увеличена с 180 до 250 манатов.

Как сообщили Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения, в целях исполнения распоряжения решением Кабинета министров от 7 августа 2019 года заработная плата работников, выплачиваемая на основе Единой тарифной сетки (ЕТС), увеличена в среднем на 40%, и для этих работников утверждена новая ЕТС.

В число работников, заработная плата которых выплачивается в соответствии с ЕТС, входят работники социальной, научной, образовательной сфер, сфер здравоохранения, культуры, молодежи и спорта, сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей среды, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, мелиорации, управления водными ресурсами и рыборазведения.

В новой ЕТС тарифные (должностные) оклады установлены в диапазоне 250-906 манатов по 1-19 степеням, и применение новой ЕТС начнется 1 сентября 2019 года.

Для исполнения указанного распоряжения главы государства решением Кабинета министров от 7 августа 2019 года сумма почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к проведению учебных занятий на финансируемых из бюджета предприятиях, в учреждениях и организациях, также в среднем увеличена на 40 процентов.

Утвержденная в зависимости от категории преподавателей и получающих образование почасовая ставка выплат будет применяться с 1 сентября 2019 года.

Также, для исполнения распоряжения, ежемесячные должностные оклады работников, работающих в государственных органах, но не являющихся госслужащими (уборщицы, дворники, садовники, надзиратели и т. Д.), были увеличены в среднем более чем на 40% в диапазоне 260-310 манатов.

Новая ставка ежемесячных окладов указанной категории лиц также начнет применяться 1 сентября 2019 года.

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