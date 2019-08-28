Согласно указу Президента Азербайджана Ильхама Алиева, министерство труда и социальной защиты населения продолжает работу по совершенствованию управления в сфере усыновления и подготовке новых средств управления в этой сфере.

Как сообщили в среду Trend в министерстве, в рамках работы в этом направлении создается подсистема "Дети, лишенные родительской опеки и усыновление", передает Day.Az.

Эта подсистема послужит ведению электронного учета лишенных родительской опеки и усыновленных детей и лиц, желающих усыновить их, а также осуществлению в электронном виде ряда процедур, связанных с усыновлением.

Документы, требующиеся для усыновления, уже не будут храниться на бумажных носителях. Они будут содержаться в информационных хранилищах государственных органов, которые будут интегрированы в подсистему. Электронная система управления в сфере усыновления послужит ускорению соответствующих действий, объективности и прозрачности процесса.

Новая электронная система стартует первого ноября этого года.

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