https://news.day.az/society/1156584.html Тяжелая авария в Масаллы, погиб ребенок
Тяжелая авария в Масаллы, погиб ребенок
В Масаллинском районе Азербайджана произошло тяжелое ДТП, в результате которого погиб четырехлетний ребенок, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
В селе Кохне Алвады автомобиль Volvo, за рулем которого находился житель села Алиев Музаффар Али оглу, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2106, управляемым жителем Джалилабадского района Зейналовым Вилаятом Башир оглу.
В результате водитель ВАЗ-2106, его жена Зейналова Бановша Айдын гызы, их дети - Зейналов Сахиль Вилаят оглу (2015 года рождения) и Зейналова Тамара Вилаят гызы были помещены в больницу.
Зейналов Сахиль скончался в больнице.
По факту возбуждено уголовное дело
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