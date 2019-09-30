Ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов встретился с проректором по развитию, координации и продолжающему образованию Русенского университета Болгарии имени Ангела Кынчева Пламенем Даскаловым и доцентом кафедры Электроинженерии, электроники и автоматики вышеназванного университета Цветелиной Георгиевой.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся расширения сотрудничества с кафедрой Инженерии по автоматизации процессов, обучения на степень магистра инженерии по автоматизации процессов, получения двойных дипломов, перспективы будущего сотрудничества.

Приветствуя гостей, ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов дал им подробную информацию об исторических связях между нашей страной и Болгарией, истории создания БВШН, а также о деятельности школы, ее целях, учебном процессе и внешних связях.

Э. Гасымов отметил, что Соглашение о сотрудничестве, подписанное в 2015 году между Бакинской высшей школой нефти и Русенским университетом имени Ангела Кынчева, играет важную роль в подготовке специалистов на уровне бакалавриата и проведении совместных научных исследований.

Он напомнил, что два студента Бакинской высшей школы нефти успешно завершили обучение в Русенском университете.

"Мы заинтересованы в том, чтобы и болгарские студенты обучались в Бакинской высшей школе нефти и в том, чтобы привлечь опытных преподавателей из Русенского университета к участию в учебном процессе", - добавил Э. Гасымов.

Проректор по развитию, координации и продолжающему образованию Русенского университета Пламен Даскалов, в свою очередь, сказал, что университет имеет 75-летнюю историю и, что в настоящее время в этом высшем учебном заведении обучаются 10 тысяч студентов.

Он отметил, что университет, который он представляет, является одним из крупнейших учебных заведений, сотрудничающих с программой обмена Erasmus +.

"Русенский университет перешел к системе двойных дипломов с Шанхайским технологическим университетом, и мы готовы сотрудничать в этом направлении с Бакинской высшей школой нефти. Дипломы Русенского университета признаются во всех странах Европы. Студенты, обучающиеся по специальности "Автоматика" смогут получить двойной диплом после 1 года обучения", - добавил Пламен Даскалов.

В конце встречи было приято решение начать переговоры о подготовке специалистов на уровне магистратуры и выдаче двойных дипломов.

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