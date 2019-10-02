Ректор Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Эльмар Гасымов встретился с делегацией национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Aramco Overseas.

На встрече приняли участие генеральный директор представительства компании Aramco Overseas в Азербайджане Ахмад М. Аль Шиха, заместитель генерального директора компании Aramco Overseas Абдулла М. Аль Захрани, менеджер по развитию бизнеса компании Aramco Overseas Мурад Садыхов, проректор Бакинской Высшей Школы Нефти Рашад Гасанов, а также сотрудники соответствующих отделов и кафедр БВШН.

Приветствуя гостей, ректор Бакинской Высшей Школы Нефти Эльмар Гасымов подробно проинформировал их об истории школы, ее деятельности, успехах, учебном процессе и нововведениях. Он сообщил, что Бакинская Высшая Школа Нефти готовит высококвалифицированных англоязычных инженеров.

"Наряду с этим, в школе проводится обучение по специальностям "Нефте-газовая инженерия" и "Химическая инженерия" в соответствии с учебными программами Университета Хериот-Ватт Великобритании. Также студенты БВШН проходят производственную практику в престижных местных и зарубежных компаниях. Бакинская Высшая Школа Нефти заинтересована в сотрудничестве с компанией Aramco Overseas в этом направлении. В настоящее время в Баку функционирует представительство самой крупной национальной нефтяной компании Саудовской Аравии. Мы заинтересованы в скорейшем расширении нашего сотрудничества с компанией Aramco Overseas. Мы очень хотели бы, чтобы студенты Бакинской Высшей Школы Нефти проходили стажировку в компании, которую Вы представляете, и в то же время чтобы студенты из Саудовской Аравии обучались в нашей школе. Желательно также, чтобы азербайджанские студенты участвовали в стипендиальных программах компании Aramco Overseas", - сказал Э. Гасымов.

Генеральный директор представительства компании Aramco Overseas в Азербайджане Ахмад М. Аль Шиха, в свою очередь, отметил, что существуют интенсивные социально-экономические и культурные связи межу Азербайджаном и Саудовской Аравией.

"Сегодня в нефтегазовом, бухгалтерском и юридическом отделах главного офиса нашей компании работают достойные, профессиональные азербайджанцы. Я знаю, что граждане Азербайджана являются целеустремленными людьми. Компания Aramco Overseas всегда ищет новых сотрудников. А это значит, что мы можем извлечь выгоду из выпускников БВШН в том, что касается найма новых специалистов. После прохождения необходимой подготовки они могут быть приняты на работу. Мы как компания можем обеспечить обучение студентов из Саудовской Аравии в Бакинской Высшей Школе Нефти с полной выплатой им стипендий. Ежегодно в рамках стипендиальных программ компании Aramco Overseas до 500 студентов проходят обучение в таких странах, как Великобритания, США, Корея, Япония, Китай, Сингапур и Германия", - сказал он.

Генеральный директор также предложил, чтобы специалисты из Бакинской Высшей Школы Нефти провели тренинги для сотрудников компании Aramco Overseas.

В конце встречи было принято решение подписать меморандум о расширении сотрудничества.

Отметим, что компания Aramco Overseas, штаб-квартира которой находится в городе Дахран Саудовской Аравии, также является одной из крупнейших в мире нефтяных компаний с точки зрения добычи и объема запасов нефти. Компания была основана в 1933 году правительством Саудовской Аравии и американской компанией Standard Oil of California. Aramco Overseas управляет нефтяными запасами в 260 миллиард баррелей, что составляет четверть мировых запасов нефти. Компания также владеет современными нефтеперерабатывающими и газоперерабатывающими заводами по всей стране. С апреля 2018 года компания имеет свое представительство в Азербайджане.

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