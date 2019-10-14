В Конгресс-холле Бакинской высшей школы нефти (БВШН) прошла конференция TEDxBHOS всемирно известного проекта TED. На конференции, главной миссией которой являются "Идеи, достойные распространения", присутствовали представители различных сфер и университетов.

Основная цель конференции - изменить образ мышления общества в позитивном ключе и развить мышление людей к лучшему. Кроме этого, конференция предоставит студентам и представителям местной общественности возможность более рационально распределить свое время, познакомиться при помощи эффективных выступлений с новыми людьми, выдвигающими полезные и инновационные идеи.

Выступив на конференции, ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов поприветствовал всех гостей, участвующих на конференции TEDxBHOS, проводимой студентами БВШН. Он подчеркнул, что конференция была организована по лицензии некоммерческой организации TED. Затем ректор поздравил студентов с тем, что они во второй раз проводят это мероприятие международного масштаба.

"Повестка дня конференции очень насыщенная. Люди, достигшие успеха в различных областях, представят интересные презентации на сегодняшнем мероприятии. Я верю, что данное мероприятие, организованное благодаря большой работе, проделанной в течение долгого времени студентами БВШН, при содействии Бакинской высшей школы нефти, будет очень плодотворным не только для студентов, но и для участников конференции".

Затем шесть спикеров конференции выступили с интересными инновационными и мотивационными презентациями.

Среди спикеров конференции были создатель популярной платформы ZehinX Фуад Алиев, координатор финансовых рисков и казначейства SOCAR Турция Али Агаоглу, менеджер по цифровым и традиционным коммуникациям компании BP Турхан Ахмедов, директор по маркетингу компании Benish GPS Azerbaijan Туркан Фарзалиева, заместитель директора Центра современной психологии, психолог-консультант Аида Набиева, Менеджер компании EY Азербайджан Кенуль Меликова.

Они выступили с презентациями на темы: "Умение быть универсальным: Секрет неограниченных возможностей", "Семейное древо и его корни", "Заниматься благотворительностью, нерешительность", "Экономика 2.0".

TEDx - международный проект частного некоммерческого фонда TED, который проводит ежегодные конференции на актуальные темы в различных странах, городах, университетах и сообществах. Конференции TED проводятся дважды в год. Первая конференция TED состоялась в 1984 году.

Конференции TEDx были созданы в духе миссии TED "Идеи, достойные распространения." Выступления докладчиков, которые не должны длиться свыше 18 минут, призваны пропагандировать идеи, ценные не только для нынешнего, но и будущих поколений.

Программа TEDx предназначена для поощрения общественных объединений, учреждений и отдельных лиц к участию в переговорах и установлению контактов. Каждое индивидуальное лицо может в индивидуальном порядке организовать конференцию TEDx в городе своего проживания или месте своей учебы.

Начиная с прошлого года, студенческий коллектив Бакинской Высшей Школы Нефти организует конференции TEDxBHOS по лицензии TED.

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