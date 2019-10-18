В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) состоялся Региональный студенческий саммит Общества инженеров-нефтяников (SPE - Society of Petroleum Engineers), сообщает Day.Az в пятницу.

Саммит, организованный при спонсорской поддержке компаний SOCAR, BP, Equinar and Schlumberger, длился два дня.

В мероприятии, проводимом при организационной поддержке БВШН, приняли участие молодые специалисты и студенты из Азербайджана, России, Казахстана и Узбекистана.

Ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов в своей вступительной речи отметил, что Общество инженеров-нефтяников предоставляет большие возможности студентам, обучающимся на факультетах нефтегазовой инженерии, и молодым специалистам, работающим в этой сфере.

Ректор призвал студентов активно участвовать в мероприятиях, организуемых Обществом, и проектах, реализуемых им.

Также в рамках студенческого саммита президент SPE Шона Нунан выступила с презентацией перед студентами. Вначале она поблагодарила руководство БВШН за организационную поддержку, оказанную в проведении саммита, и организацию мероприятия на высоком уровне.

Президент SPE отметила, что основная цель неправительственной организации "Общество инженеров-нефтяников" - это способствовать развитию студентов и молодых инженеров, объединить опытных специалистов по нефтяной промышленности со всего мира, оказать им содействие в проведении научной работы и представлении результатов, создать условия для проведения различных конференций, форумов, саммитов и выставок в целях обмена опытом.

В ходе саммита представитель SPE Ярослава Орлова, директор SPE по России и Каспийскому региону Айзана Куссупбекова, начальник отдела SPE по Азербайджану Айдын Керимов выступили с презентациями на различные темы.

В течение первых двух дней проведения саммита в Бакинской высшей школе нефти были проведены тренинги и соревнования для студентов

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