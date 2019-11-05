В рамках программы "MBA по управлению нефтью и газом", реализуемой Бакинской высшей школой нефти совместно с Женевской бизнес-школой, в Азербайджане впервые были использованы роботы на занятиях, проводимых по курсу "Дизайн-мышление".

Руфат Азизов, который проводит в Бакинской высшей школе нефти (БВШН) занятия по курсу "Дизайн-мышление", отметил, что в Азербайджане эти занятия впервые проводились в БВШН.

По его словам, курс "Дизайн-мышление" состоит из 5 этапов:

• На 1-ом этапе необходимо распознать клиента и учесть его пожелания;

· На 2 этапе на основе собранной информации необходимо выяснить из чего состоит проблема;

· На 3-ем этапе собираются отфильтрованные идеи и методы эффективного решения проблемы;

· На 4-ом этапе разрабатываются прототипы на основе отфильтрованных идей;

· На 5-ом этапе тестируются прототипы;

На занятии Р. Азизов и студенты обсудили и проанализировали то, как внедряются инновации в таких компаниях как Apple, Amazon, BP, P&G, Starbucks, Toyota, Facebook, McDonald's, Singapore Airlines, как применяется "Дизайн-мышление" и как развиваются компании в результате применения "Дизайн-мышления".

В конце занятия студенты провели деловую игру с использованием роботов. В соответствии с заданием студенты пытались создать прототип робота, который мог бы спасти людей, которые остались под руинами во время землетрясения.

Руфат Азизов сказал, что подобные практические методы помогают выяснить какие эмоции испытывают студенты в таких ситуациях и какими реальными навыками общения, планирования, управления и командной работы они обладают. Благодаря такому подходу, студенты могут более четко видеть свои ошибки и делать соответствующие выводы

Соглашение о сотрудничестве в рамках программы "MBA по управлению нефтью и газом" между Бакинской высшей школой нефти и Женевской бизнес-школой было подписано в апреле 2019 года. Целью соглашения является установление партнерских отношений между Бакинской высшей школой нефти и Женевской бизнес-школой через Международные бизнес-школы. В рамках сотрудничества осуществляются меры по развитию социальных навыков студентов БВШН и применению этих навыков в практическом бизнесе.

Женевская бизнес-школа является одним из престижных учебных заведений Швейцарии, которое проводит обучение на уровне бакалавриата, магистратуры и докторантуры в шести городах мира.

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