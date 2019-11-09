Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана придает особое значение обеспечению общественного участия в процессе подготовки проектов нормативно-правовых актов в социальной сфере.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на министерство, как следующий шаг в этом направлении, было организовано общественное обсуждение вопросов усовершенствования законодательства в сфере пенсионной системы.

На встрече участники были проинформированы о реформах в сфере пенсионного обеспечения. Было подчеркнуто, что создание условий для участия гражданского общества в подготовке и реализации этих мероприятий находится в центре внимания. Представители НПО подчеркнули значимость организации таких общественных обсуждений для достижения положительных результатов в процессе реформ в социальной сфере.

На встрече были отмечены достижения в направлении улучшения пенсионного обеспечения, изложены предложения и рекомендации о перспективах развития этой сферы и вопросах усовершенствования соответствующей нормативно-правовой базы.

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