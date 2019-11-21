Вечером 21 ноября в интернет-сети ООО "Бакинская телефонная связь" будут проводиться работы с целью повышения качества услуг и усиления сети. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на объединение.

В связи с данными мероприятиями, возможны короткие перебои в предоставлении соответствующих услуг.

После завершения профилактических мероприятий работа интернет-службы будет полностью восстановлена.

Отметим, что производственное объединение Бакинская телефонная связь (ПОБТС) осуществляет свою деятельность с 1997 года.

10 мая 2001 года при ПОБТС был создан первый государственный интернет-провайдер Bakinternet. 19 июля 2017 года ПОБТС прошло процедуру реструктуризации и было переименовано в Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Бакинская телефонная связь".

В настоящее время сеть ООО БТС оснащена АТС, действующей на современной технологии NGN. ООО оказывает высококачественные телефонные услуги всех видов, в также услуги видеотелефонии, интернета, передачи данных, NGN, IP-TV, мультимедийные услуги, CDMA и др., населению города Баку, организациям и предприятиям, расположенным в черте столицы.