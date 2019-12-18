В 2019 году Бакинское транспортное агентство (БТА) установило пандусы на 133 улицах и проспектах столицы. Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство, передает Day.Az.

В сообщении также говорится, что в этом году на 81 улице были установлены ограждения и в 126 местах установлены тумбы.

В течение года со стороны Агентства была обновлена 261 пешеходная "зебра", установлены дорожные знаки в 1275 местах и на 15 перекрестках нанесена "желтая сетка".