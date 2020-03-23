В Азербайджане запретили собираться в группы более 10 человек

С 00:00 24 марта и до 20 апреля в Азербайджане объявляется особый карантинный режим.

В этот период, как передает Day.Az со ссылкой на сообщение Оперативного штаба при Кабинете министров, гражданам запрещено собираться в группы более 10 человек.

Настоятельно рекомендуется соблюдать дистанцию в 2 метра при контакте с другими людьми.