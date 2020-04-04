Азербайджан полностью закрыл границы для всех видов транспорта

В рамках мер, принимаемых против пандемии коронавируса (COVID-19) в Азербайджане, с 00:00 5 апреля 2020 года до 00:00 20 апреля полностью приостанавливаются въезд и выезд на территорию Азербайджана наземным и воздушным транспортом, за исключением перевозки грузов.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

Эта мера служит для оперативного обнаружения заражений коронавирусом внутри страны, изоляции зараженных, обнаружения их контактов и размещения на карантин, регулирования приема пунктов карантина и повышению готовности подготовки больниц страны.

"Учитывая глобальную пандемию и условия чрезвычайной ситуации, призвал проживающих за рубежом граждан Азербайджан продемонстрировать спокойствие и понимание, соблюдать режим карантина стран проживания и воздержаться от визитов", - сказано в сообщении.