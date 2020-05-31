Buta Airways и AZAL продлили срок бесплатного перебронивания билетов

В связи с продолжающейся пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, а также закрытием границ стран, куда выполняются рейсы Buta Airways и AZAL, срок бесплатного перебронивания продлен на авиабилеты с вылетами до 1 июля 2020 года.

Как сообщает Day.Az, также в качестве альтернативы пассажирам предлагаются ваучеры, равносильные сумме авиабилета либо возврат денежных средств, который будет осуществлен в течение 60 дней после возобновления деятельности авиакомпании.