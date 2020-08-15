В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровел 207 пациентов, заразились 89, умерли двое.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане проведено 826 043 теста на выявление новых случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки проведен 6 041 тест на коронавирус.