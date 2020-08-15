https://news.day.az/society/1262505.html В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровел 207 пациентов - заразились всего 89 - ФОТО
В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровел 207 пациентов - заразились всего 89 - ФОТО
В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровел 207 пациентов, заразились 89, умерли двое.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане проведено 826 043 теста на выявление новых случаев заражения коронавирусом.
За последние сутки проведен 6 041 тест на коронавирус.
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