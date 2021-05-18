https://news.day.az/society/1343559.html Страшное ДТП в Гаджигабуле - есть погибший и пострадавшие
Страшное ДТП в Гаджигабуле - есть погибший и пострадавшие
В Гаджигабуле произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az, инцидент произошел на автомагистрали Баку-Газах, на въезде в Гаджигабул.
Грузовой автомобиль Mercedes столкнулся с автомобилем Ateco. В результате 1 человек погиб на месте, еще 3 получили ранения.
Пострадавшие госпитализированы. По факту проводится расследование.
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