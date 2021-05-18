Страшное ДТП в Гаджигабуле

- есть погибший и пострадавшие

В Гаджигабуле произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az, инцидент произошел на автомагистрали Баку-Газах, на въезде в Гаджигабул.

Грузовой автомобиль Mercedes столкнулся с автомобилем Ateco. В результате 1 человек погиб на месте, еще 3 получили ранения.

Пострадавшие госпитализированы. По факту проводится расследование.