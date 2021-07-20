Владелец дома торжеств в Гахе оштрафован за нарушение карантинных требований

В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Гахского районного отдела полиции, было выявлено нарушение требований карантинного режима в доме торжеств "Qafqaz", расположенном в городе.

Как сообщили Day.Az в шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в ходе проверки в доме торжеств было установлено, что на портал не занесена информация о свадебной церемонии, число гостей на свадьбе превышало допустимую норму и у некоторых из них не было ковид-паспортов. В связи с нарушениями в отношении владельца объекта Гасыма Раджабова приняты меры в соответствии с законодательством.