https://news.day.az/society/1378937.html В Азербайджане выявлено еще 2 372 случая заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 2 372 случая заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 372 случая заражения коронавирусом, 4 211 человек вылечились, 34 - скончались, сообщает в субботу TrendDay.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 457 416 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 405 511 человек вылечились, 6 065 - скончался, число активных больных составляет 45 840.
За последние сутки в стране проведены 16 215 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 4 639 460.
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