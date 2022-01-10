Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Day.Az в МЭПР, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Температура воздуха ночью составит 5-8° тепла, днем-9-12° тепла. В Баку ночью будет 6-8° тепла, днем 10-12° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

Медико-метеорологический прогноз

11 января на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. В некоторых местах будет туман, будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3°тепла, днем 10-15° тепла, в горах ночью будет 2-7° мороза, днем 3-8° тепла.