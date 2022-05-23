В Таллинне открылась азербайджанская воскресная школа - ФОТО
В Доме Азербайджана в Эстонии открылась азербайджанская воскресная школа.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.
На первом уроке учитель школы Наргиз Аскерова дала младшим школьникам общую информацию о древней истории, богатой культуре и традициях Азербайджана. Занятия проводятся каждое воскресенье в 12.00.
Азербайджанские воскресные школы, названные в честь Карабаха и выдающихся азербайджанских деятелей, открыты в разных уголках мира. В учебных заведениях, где занятия проводятся в смешанном (традиционном/онлайн) формате, преподаются азербайджанский язык, литература, история и культура.
Госкомитет по работе с диаспорой снабжает эти школы необходимыми учебниками.
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