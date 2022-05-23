Закрывается участок на пересечении двух проспектов в Баку

Продолжаются монтажные работы в рамках подготовки к Гран-при Азербайджана "Формулы 1", сообщили Day.Az в понедельник в компании "Бакинское городское кольцо".

В связи с этим с 23:00 23 мая и до окончания гонки закрывается участок на пересечении проспектов Азадлыг и Нефтяников. В качестве альтернативного маршрута можно воспользоваться улицей Зарифы Алиевой.

Отметим, что Гран-при Азербайджана "Формулы 1" пройдет 10-12 июня 2022 года.