https://news.day.az/society/1464393.html Закрывается участок на пересечении двух проспектов в Баку
Закрывается участок на пересечении двух проспектов в Баку
Продолжаются монтажные работы в рамках подготовки к Гран-при Азербайджана "Формулы 1", сообщили Day.Az в понедельник в компании "Бакинское городское кольцо".
В связи с этим с 23:00 23 мая и до окончания гонки закрывается участок на пересечении проспектов Азадлыг и Нефтяников. В качестве альтернативного маршрута можно воспользоваться улицей Зарифы Алиевой.
Отметим, что Гран-при Азербайджана "Формулы 1" пройдет 10-12 июня 2022 года.
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