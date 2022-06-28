В Баку трагически погиб рабочий

В Гарадагском районе Баку трагически погиб рабочий.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в районной прокуратуре.

В надзорный орган поступила информация о смерти 25 июня, около 15:00, рабочего каменного карьера, расположенного в поселке Гюздек, Джошгуна Сафарова (1973 г.р.).

В ходе следствия было установлено, что Дж.Сафаров выполнял работу, когда комбайн неожиданно поехал назад. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По данному факту в прокуратуре Гарадагского района возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК АР.

В настоящее время расследование продолжается.