https://news.day.az/society/1474466.html В Баку трагически погиб рабочий
В Баку трагически погиб рабочий
В Гарадагском районе Баку трагически погиб рабочий.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в районной прокуратуре.
В надзорный орган поступила информация о смерти 25 июня, около 15:00, рабочего каменного карьера, расположенного в поселке Гюздек, Джошгуна Сафарова (1973 г.р.).
В ходе следствия было установлено, что Дж.Сафаров выполнял работу, когда комбайн неожиданно поехал назад. От полученных травм мужчина скончался на месте.
По данному факту в прокуратуре Гарадагского района возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК АР.
В настоящее время расследование продолжается.
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