Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?

В Азербайджане за последние сутки выявлены 214 случаев заражения коронавирусом, 265 человек вылечились, трое - скончались, передает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 819 338 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 807 698 человек вылечились, 9 884 - скончались, число активных больных составляет 1 756.

За последние сутки в стране проведены 3 311 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 213 045.