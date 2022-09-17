https://news.day.az/society/1496304.html Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ФОТО
Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлены 214 случаев заражения коронавирусом, 265 человек вылечились, трое - скончались, передает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 819 338 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 807 698 человек вылечились, 9 884 - скончались, число активных больных составляет 1 756.
За последние сутки в стране проведены 3 311 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 213 045.
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