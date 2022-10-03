В Агсу мужчина обокрал дом своего дяди

В одном из домов Агсу совершена кража.

Потерпевший, обратившийся в районное управление полиции, сообщил, что из его дома неизвестными лицами были украдены различные предметы домашнего обихода, строительные материалы и автозапчасти на общую сумму 5 тысяч манатов.

Как сообщает Day.Az Шекинская региональная группа пресс-службы МВД, в результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, были задержаны подозреваемые в совершении кражи братья Роман и Джейхун Керимовы, а также племянник потерпевшего Джейхун Салимов.

Задержанные признались в совершении данного деяния и заявили, что неоднократно продавали добытые преступным путем вещи по заниженной цене.

По факту в Агсуинском РУП возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.