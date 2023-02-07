Тяжелое ДТП в Баку - есть пострадавшие - ФОТО
В Сабунчинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария зафиксирована на перекрестке дороги Балаханы-Забрат.
Так, легковой автомобиль Chevrolet Aveo врезался в автомобиль марки Fiat патрульно-постовой службы МВД.
В результате аварии пострадали 4 человека, все они помещены в Сабунчинский медицинский центр.
Двое пострадавших - полицейские, сообщил АПА дежурный врач больницы. Они являются сотрудниками 13-го отдела полиции Сабунчинского районного управления полиции. Имена пострадавших следующие:
Эльдар Гаджиев (полицейский-водитель);
Талех Ализаде (полицейский).
Пострадавшие в автомобиле Chevrolet Садиг Аббасов и Ариф Мамедзаде.
После оказания первичной медико-санитарной помощи А.Мамедзаде был выписан домой.
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