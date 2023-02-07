Тяжелое ДТП в Баку
5 ilədək dəyişməz 14,5%-dən zaminsiz, komissiyasız 40 000 manatadək kredit

В Сабунчинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария зафиксирована на перекрестке дороги Балаханы-Забрат.

Так, легковой автомобиль Chevrolet Aveo врезался в автомобиль марки Fiat патрульно-постовой службы МВД.

В результате аварии пострадали 4 человека, все они помещены в Сабунчинский медицинский центр.

Двое пострадавших - полицейские, сообщил АПА дежурный врач больницы. Они являются сотрудниками 13-го отдела полиции Сабунчинского районного управления полиции. Имена пострадавших следующие:

Эльдар Гаджиев (полицейский-водитель);

Талех Ализаде (полицейский).

Пострадавшие в автомобиле Chevrolet Садиг Аббасов и Ариф Мамедзаде.

После оказания первичной медико-санитарной помощи А.Мамедзаде был выписан домой.