https://news.day.az/society/1548879.html Огтай Алиев погиб в автокатастрофе - ФОТО - ВИДЕО
Огтай Алиев погиб в автокатастрофе - ФОТО - ВИДЕО
В Абшеронском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az, инцидент произошел в начале 2-й внешней кольцевой автомобильной дороги в поселке Сарай.
Автомобиль, в котором находились генеральный директор SOY Production Огтай Алиев, его супруга Диляра Алиева и Мехрибан Заки, перевернулся. В результате инцидента Огтай Алиев скончался на месте, Д.Алиева и Мехрибан Заки были госпитализированы с тяжелыми травмами.
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