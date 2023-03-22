Огтай Алиев погиб в автокатастрофе

В Абшеронском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az, инцидент произошел в начале 2-й внешней кольцевой автомобильной дороги в поселке Сарай.

Автомобиль, в котором находились генеральный директор SOY Production Огтай Алиев, его супруга Диляра Алиева и Мехрибан Заки, перевернулся. В результате инцидента Огтай Алиев скончался на месте, Д.Алиева и Мехрибан Заки были госпитализированы с тяжелыми травмами.