Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 11 сентября.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако ночью и утром в некоторых местах возможны кратковременные дожди, грозы. Прогнозируется северо-западный ветер, временами порывистый, который утром сменится на северо-восточный. Температура воздуха ночью 16-19°, днем 19-24° тепла. Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 60-70 процентов.

В районах Азербайджана в некоторых местах ожидаются дожди, местами интенсивные, грозы, возможен град, в высокогорье - снег. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Ветер западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью 15-19°, днем 18-23°, в горах ночью 4-8°, днем 8-13° тепла.