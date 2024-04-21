В Азербайджане прошли выпускные экзамены для учащихся IX классов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел выпускной экзамен для более чем 46 тыс. учащихся по стране на уровне общего (9-летнего) среднего образования.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу центра, экзамены прошли в Хазарском, Низаминском и Пираллахинском районах города Баку, Нахчыванской АР, Сумгайыте, Нафталане, Абшеронском, Гёйгельском, Горанбойском, Шамкирском, Гедабекском, Гахском, Балакянском, Загатальском, Джалилабадском, Масаллинском, Лерикском, Бардинском, Тертерском, Евлахском, Гёйчайском, Агдашском, Гобустанском, Саатлинском, Сальянском, Хачмазском и Губинском районах, а также в общеобразовательных учреждениях с преподаванием на английском, французском и грузинском языках и специальных общеобразовательных учреждениях города Баку.

В целом в экзаменах ожидалось участие 46 169 учащихся.

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