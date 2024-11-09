Как приобрести недорогие билеты в АЖД?

Гражданам, путешествующим по внутренним маршрутам посредством ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), билеты по стандартным ценам больше не продаются. Так, лица, которые покупают билеты заранее, платят меньше, а те, кто покупает билеты ближе ко дню поездки, - больше. Однако сами граждане не знают этого.

Как передает Day.Az, в связи с этим в АЖД сообщили milli.az, что программа лояльности, в которую входит динамическая ценовая политика, была запущена недавно, а если быть точнее, то с 1 ноября.

"Это, в первую очередь, дает пассажирам возможность заранее и более комфортно организовать поездку. Это также позволяет АЖД более оперативно выделять дополнительные железнодорожные рейсы, в основном в праздничные дни. Если раньше дополнительные рейсы назначались в выходные дни, то теперь это делается в зависимости от спроса.

В то же время, когда пассажиры приобретают билеты заранее, им предоставляется больше скидок. С другой стороны, цена может колебаться в праздничные дни и выходные. Но за 2-3 недели до поездки билет можно купить дешевле", - заявили в ЗАО.

Отметим, что на территории страны поезда курсируют в направлении Баку - Агстафа - Баку и Баку - Габала - Баку.