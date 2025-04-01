Красочная радуга в небе Лачина

Природа Лачина очаровывает своей живописной красотой в любое время года. Украсившая весеннее небо над Лачином радуга стала частью поистине завораживающего пейзажа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, природное явление было замечено накануне и отчетливо наблюдалось с различных точек города Лачин. Сначала в регионе прошли осадки, после чего в небе одновременно появились две параллельные радуги, поразившие взоры своими размерами и красочностью.