https://news.day.az/society/1741098.html Красочная радуга в небе Лачина - ФОТО Природа Лачина очаровывает своей живописной красотой в любое время года. Украсившая весеннее небо над Лачином радуга стала частью поистине завораживающего пейзажа. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, природное явление было замечено накануне и отчетливо наблюдалось с различных точек города Лачин.
Красочная радуга в небе Лачина - ФОТО
Природа Лачина очаровывает своей живописной красотой в любое время года. Украсившая весеннее небо над Лачином радуга стала частью поистине завораживающего пейзажа.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, природное явление было замечено накануне и отчетливо наблюдалось с различных точек города Лачин. Сначала в регионе прошли осадки, после чего в небе одновременно появились две параллельные радуги, поразившие взоры своими размерами и красочностью.
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