Посольство Германии упростило получение визы для азербайджанцев

Для получения шенгенской визы с целью поездки в Германию с завтрашнего дня по поручению посольства Германии в Азербайджане фирма VisaMetric будет принимать документы по адресу: Баку, ул. Расула Рзы, 75, в здании Зимнего парка. Об этом говорится в сообщении посольства Германии, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Центр работает с понедельника по пятницу с 08:30 до 16:00.

По информации, благодаря увеличению часов работы и сокращению времени ожидания для назначения собеседования в посольстве Германии упрощается процесс обращения за шенгенской визой.

Обратившиеся смогут сделать в центре биометрическую фотографию, а паспорт получить через курьера. Обратившиеся за визой в первые недели должны назначить время для собеседования. Время собеседования можно назначить по телефону или на сайте VisaMetric.

С середины мая необходимости в назначении времени для обращения за визой не будет.

В посольстве также сказали, по возникшим вопросам можно обращаться с понедельника по пятницу с 08:30 до 12:30 и с 13:30 до 17:00, позвонив по номеру (012) 599 88 12.

Дополнительную информацию можно получить на сайте VisaMetricе https://www.visametric.com/Azerbaijan/Germany/az , а также на сайте посольства Германии www.baku.diplo.de.