Директор Республиканского наркоцентра в Баку освобожден от должности

19 апреля 2018 17:23

Директор Республиканского наркологического центра в Баку Тельман Мамедгасанов освобожден из занимаемой должности.

Сотрудник пресс-службы минздрава Азербайджана Сафая Ахмедова подтвердила Trend данную информацию, передает Day.Az.

Приказ об освобождении от должности был подписан 17 апреля министром здравоохранения Огтаем Ширалиевым.

По словам Ахмедовой, исполнять обязанности директора Республиканского наркологического центра поручено замдиректора по организационно-методической работе Айтен Самедовой.

Напомним, что в Республиканском наркологическом центре 2 марта произошел пожар, в результате которого погибли 25 человек.

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