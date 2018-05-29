Итальянские фанаты вывесили расистский баннер в адрес Балотелли - ФОТО

Болельщики сборной Италии по футболу негативно отреагировали на заявление главного тренера национальной команды Роберто Манчини о том, что нападающий "Ниццы" Марио Балотелли может получить капитанскую повязку, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В частности, фанаты вывесили баннер в адрес Балотелли, на котором написано: "Мой капитан - итальянской крови".

Через несколько минут сотрудники стадиона сняли баннер с трибуны.

Балотелли родился в семье выходцев из Ганы. В два года его усыновила итальянская семья.

Ранее сообщалось, что Балотелли стал автором первого гола сборной Италии под руководством Манчини.

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