Итальянские фанаты вывесили расистский баннер в адрес Балотелли - ФОТО
29 мая 2018 15:47 222
Болельщики сборной Италии по футболу негативно отреагировали на заявление главного тренера национальной команды Роберто Манчини о том, что нападающий "Ниццы" Марио Балотелли может получить капитанскую повязку, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В частности, фанаты вывесили баннер в адрес Балотелли, на котором написано: "Мой капитан - итальянской крови".
Через несколько минут сотрудники стадиона сняли баннер с трибуны.
Балотелли родился в семье выходцев из Ганы. В два года его усыновила итальянская семья.
Ранее сообщалось, что Балотелли стал автором первого гола сборной Италии под руководством Манчини.
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