Избиением судьи завершился матч 25-го тура чемпионата Украины по футболу между винницкой "Нивой" и житомирским "Полесьем". По результатам встречи победу одержало "Полесье" со счетом 2:1, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

После финального свистка на поле выбежали несколько болельщиков и набросились на главного арбитра Дениса Резникова, после чего устроили потасовку. В конфликт вмешались полицейские, пишет Football Hub. Стражи порядка задержали нескольких нападавших.

Уже после того, как конфликт был погашен, в сторону подтрибунных помещений отправилась еще одна группа болельщиков. В итоге к раздевалке арбитры смогли пройти только через кордон.

По мнению фанатов, судья умышленно не назначил пенальти в ворота "Полесья" на 53-й минуте матча и повлиял на его исход.

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