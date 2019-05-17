Украинские фанаты избили судью и устроили потасовку на поле - ВИДЕО
Избиением судьи завершился матч 25-го тура чемпионата Украины по футболу между винницкой "Нивой" и житомирским "Полесьем". По результатам встречи победу одержало "Полесье" со счетом 2:1, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
После финального свистка на поле выбежали несколько болельщиков и набросились на главного арбитра Дениса Резникова, после чего устроили потасовку. В конфликт вмешались полицейские, пишет Football Hub. Стражи порядка задержали нескольких нападавших.
Уже после того, как конфликт был погашен, в сторону подтрибунных помещений отправилась еще одна группа болельщиков. В итоге к раздевалке арбитры смогли пройти только через кордон.
По мнению фанатов, судья умышленно не назначил пенальти в ворота "Полесья" на 53-й минуте матча и повлиял на его исход.
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