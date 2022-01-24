Глава Федерации тенниса Австралии допустил возвращение Джоковича

Глава Федерации тенниса Австралии Крейг Талли дал интервью, в котором прокомментировал инцидент с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, которого депортировали из страны из-за отсутствия прививки от COVID, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По словам Крейга Талли, из-за появления штамма "омикрон" было очень много сложностей в организации турнира Australian Open - у Федерации было очевидное "недопонимание" с властями страны. Талли отметил, что правила въезда и карантинные меры неоднократно менялись, что лишь осложняло ситуацию.

Тем не менее глава Федерации предположил, что Джокович еще вернется в Австралию.

"Очевидно, что в этом году он должен отыграться, но это будет его решением. В конце концов, он игрок номер один в мире, и он действительно любит Открытый чемпионат Австралии", - заявил Талли.

Тем не менее одного желания Джоковича для возвращения в Австралию будет мало - спортсмену грозит трехлетний запрет на въезд в страну.

Напомним, спортсмен не смог пройти паспортный контроль из-за ошибки при подаче документов на визу. Во время подготовки к поездке был выбран тип визы, который нельзя получить с медотводом от вакцинации от COVID-19. Джоковича поместили в комнату с полицией и допрашивали примерно шесть часов. Австралийские власти согласились отложить депортацию теннисиста.

Сам спортсмен анонсировал свое участие в Australian Open 2022. Он сообщил, что смог добиться участия в соревнованиях, несмотря на отсутствие у него прививки от коронавируса. Серб получил медотвод от вакцинации по медицинским показателям.